Catherine GRIMAUD

Gout du challenge, autonomie, souci du résultat et connaissance du tissu économique régional.



• Management :

Pilotage du développement commercial et Animation des équipes commerciales, avec fixation d’objectifs et du suivi associé.

• Financier :

Pilotage au travers de la Marge et du C.A, Budget Prévisionnel, Compte d’Exploitation, Prévisions,…

• Commercial et Marketing :

Elaboration de la Stratégie Commerciale, Direction Commerciale et Direction Grands Comptes. Mise en place d’Alliances Stratégiques sur des réponses à des A .O complexes. Suivi compte client en direct.

• Ressources Humaines :

Forte expérience en gestion du personnel et affectation de ressources. (Recrutements, Entretiens d’évolutions et d’évaluations d’ingénieurs opérationnels, Directeurs de Projets, Ingénieurs commerciaux).