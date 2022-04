Catherine GRIMAUD

- Plus de 15 ans d'expérience en stratégie d'acquisition et fidélisation clients et en diversifications

- Spécialiste en marketing relationnel multicanal off line et on line, web marketing et e-crm

- Pilotage des ventes par abonnement ou au numéro, développement de ventes numériques

- Lancement de diversifications de revenus additionnels : Voyages, croisières, vad, ...

- Management et direction de projets



Mes compétences :

Édition

Internet

Web

Marketing

Management