Emmanuel RICHARD DE VESVROTTE

J’ai une double expérience en retail et dans l’industrie.

Ce qui caractérise ma vie professionnelle, c’est de développer des marchés, les rendre rentables avec de très bonnes équipes sur des gammes de produits différentes mais accès grand public.



Dans le cadre d’un environnement international, J’ai développé différents marchés en EMEA

J’ai une connaissance approfondie de différents secteurs (IT, Sport, et habillement) et une maîtrise du secteur industriel et retail.

Dans le secteur de l’informatique chez HP, j’ai lancé l’activité des ordinateurs grand public en Europe pour l’amener de 0 a 5 milliards de $. J’ai géré le marché de l’impression sur différents pays en région MEMA et CEE. Dans le secteur de la distribution spécialisée, j’ai occupé différentes positions managériales, j’ai aussi créé des nouvelles activités dans ce secteur (Création de magasins)





Mes compétences :

orienté sur les résultats

établit des relations solides en interne et en ext

développe des solutions innovatrices avec un espri

aligne les personnes en identifiant des objectifs

caractère décisif