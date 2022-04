Céline BERNARD

J’accompagne depuis plus de 12 ans des restructurations sur la Franche – Comté et le sud alsace. J'anime des réunions d'information collectives, j'assure un conseil personnalisé aux salariés : information sur les mesures sociales prévues par les accords et plan sociaux, information sur les dispositifs publics d'accompagnement des demandeurs d'emploi, les techniques de recherche d’emploi notamment. J'accompagne également les créateurs d'entreprise.



Je possède une expérience professionnelle de plus de 18 ans dans l’accompagnement individuel et collectif de candidats (conduite de bilan, diagnostic, élaboration de projet, suivi des recherches d'emploi, soutien à la reconversion, prospection d'emploi et mises en relations des salariés avec les employeurs, ...).



Mes compétences :

Accompagnement

Bilans de compétences

Commerciale

Prospection

Prospection commerciale

Recrutement