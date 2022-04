RHODES Consulting est une société de Conseil et Formation spécialisée dans le Commerce International et Transport-Logistique.Assiste les entreprises dans leurs démarches à l'international, forme les spécialistes de l'import/export ou les étudiants aux techniques, aux pratiques et exigences du Commerce International.



La société est basée à Saint-Etienne.

Nous sommes disponibles et mobiles partout dans le monde puisque des missions ont été menées au Canada, en Chine, en Suisse, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Maroc, en Tunisie,Réunion, Ile Maurice, Guyane Française, Brésil, au Liban, Guyane, République du Congo etc...



Nos références sont multiples : Hexagon Metrology, ROTAM, CNRS/Centre Spatial de Kourou, MSC, LG, Kent International,Atlantic, Gunnebot, Richemont, Forbo, Caterpillar, American Express, Commerz Bank, Jalmat, Ingenico, Embraer, Faurecia, Ahlstrom, Bois et Chiffons, Electrolux, Fenwick, Oberthur, Oger International, Omega Pharma, Rémy Cointrau, Trelleborg, Tyco Electronics,Haagen Dazs, MLT, Columbia etc...



RHODES Consulting anime des formations à l'International pour la CCI International Hauts de France, OO2, CNFCE, Formext, TRAINER CONCEPT, etc...





Nos réalisations :



- Audit des procédures import-export

- Rédaction des procédures Achats et ADV

- Gestion d'appels d'offres transport

- Veille documentaire et douanière

- Sessions de formation inter, intra entreprise et "sur-mesure"

- etc...



RHODES Consulting est également membre de l'ACIFR, réseau de consultants, partenaire de Veillex, magazine du Commerce International, et membre de l'AWEX, l'Agence Wallonne pour les Exportations et aux Investissements étrangers.



RHODES Consulting vous documente, vous forme et vous éclaire sur vos choix,vos moyens, vos prévisions,vos investissements et vos démarches.





Présentation de nos compétences sur simple demande par mail :

fabienne.filin@rhodes-consulting.fr

ou au 06 78 82 93 56



A très bientôt





RHODES Consulting, "La résolution de vos questions en matière de transport et de commerce international".



