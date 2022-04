Madame, Monsieur,



Avec plus de vingt ans d’expérience dans le dépannage informatique, surtout dans le monde de l’impression et en particularité, les grands formats (voir CV).



Je souhaiterai, si un poste est à pourvoir, mettre en pratique dans votre entreprise l’expérience et mon savoir acquis pendant toutes ces années.



Responsable, organisé, respectueux et soigneux sont les quatre règles qui m’ont suivis pendant toute ma carrière.



Si vous avez d’autres questions sur ma carrière professionnelles, je me tiens à votre disponibilité pour un éventuel rendez-vous.



Dans l’attente de vous relire.

Cordialement.



Gilles QUITTAIS