Gilles RACOT

Je totalise une expérience professionnelle d’ingénieur de 24 ans en qualité de responsable de projet ou d’exploitation. Actuellement, je suis responsable opérationnel d’une activité de sous-traitance sur site sidérurgique d’un CA de 8,2M€/an et 65 personnes.

Mes compétences techniques, mon souhait d’évolution personnel et d’autonomie m’ont amené à développer une activité expertale judicaire et de conseil extrajudiciaire.

A ce titre, je suis inscrit « quinquennale » sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et également inscrit sur le tableau près la Cour Administrative d’Appel de Marseille.

Cette activité expertale m’a amené à rejoindre en 2009, la Compagnie des Experts du Bâtiment des Travaux Publics et de l’Industrie où j’assure la fonction de secrétaire général depuis 2013.

Mes domaines de compétences sont l’ingénierie mécanique dans le domaine industriel et les travaux sous-marins dans le domaine du BTP, respectivement, les rubriques de la liste de la Cour d’Appel E-4.3 et C-1.29.





