Gilles RAMPILLON

Depuis 20 ans, j’ai dirigé des PME dans les métiers de l’électricité et des câblages informatiques au service des entreprises. Dirigeant salarié associé dans 2 structures qui ont été revendues, passionné par la direction d’entreprises, je souhaite désormais mettre à profit cette expérience pour reprendre à mon compte une PME de réalisation et service dans la région Nantaise.



Officier de réserve, chef de section d’instruction, Conseiller Prud’homal employeur au tribunal de Lillebonne 2003-2008, Président du Centre des jeunes dirigeants (section ROUEN Vallée de Seine 2004-2006 et Normandie 2006-2008), Vice Président du CJD Nantes Atlantiques, Président fondateur de Planet RSE, je suis curieux et pragmatique, j’aime le dialogue, la communication, la logique, la pédagogie, l’effort, la recherche de solutions, la mise en œuvre de démarche de progrès impliquant l’ensemble des intervenants.



Mes compétences :

Courant faible

Courant fort

Dirigeant

Électrique

Informatique

Installation

Installation électrique

Video

Télécommunications