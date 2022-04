Madame, Monsieur,

Les différents postes occupés m'ont permis de développer mon sens de l'organisation, de la rigueur et de l'autonomie. J'ai encadré des équipes d'environ 25 personnes et ai participé au développement de l'outil de production. J’ai aussi mis en place la procédure ISO au sein de l’entreprise et veillé à la bonne application des règles de sécurité.

Ma fonction précédente a consisté en la gestion des commandes de manière à respecter les budgets alloués et les délais impartis. Cela nécessitait la coopération de différents services impliquant une bonne communication et sens de l'organisation. Je gérais également les stocks afin d'éliminer tout risque de rupture sans entraîner de surabondance.

De même, cet emploi a nécessité des compétences relationnelles et commerciales qui m’ont permis de garantir la satisfaction des différents partenaires (commerciaux, transporteurs) et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins.

Désireux de participer à de nouveaux défis, sociable, motivé, organisé et rigoureux, je m’intégrerai aisément à l’équipe logistique.

Dans l’attente d’un contact, je reste à votre disposition pour un entretien ou tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Gilles RANCHON





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel