Gilles RANDAZZO

Agent commercial multicartes Specialisé en produits sanitaire moyen- haut de gamme , je represente des fabriquants dans le reseau negoce et GSB sur la region rhone- alpes.

Fort d'une veritable expertise du marché concerné et d'une experience significative, j'assure egalement la prescription des produits auprès des Architectes, BE , promoteurs immobilier et installateurs de la region.



Mes partenaires :



www.decotec.fr : Concepteur et fabricant de meubles et d'accessoires de salles de bain, leader sur son marché.



L’esprit Decotec



Decotec, c’est une grande histoire humaine, celle d’hommes et de femmes passionnés par leur métier et qui, depuis 40 ans, ont créé une marque de salle de bains innovante audacieuse et de qualité.



Chez Decotec, chaque salle de bains est le résultat d’une rencontre unique : celle de votre histoire et du bien-être. Decotec prend le temps d’écouter, de comprendre, de déceler les moindres inspirations, afin de les interpréter dans des produits pertinents, audacieux et élégants.







www.horusfrance.com : concepteur et fabricant de robinetterie haut de gamme .



C'est en 1980 que HORUS voit le jour, sous le nom de « Robinetterie JULIA ». La première collection conçue par Gilles NORTIER, fondateur de la société, est en effet baptisée de ce prénom féminin.

Inspirée du style Art Nouveau des années 1900, JULIA connaît toujours un succès considérable auprès du grand public : malgré de nombreuses imitations, elle reste une des collections vedettes de la gamme HORUS.

Pour l'avenir, HORUS a l'ambition de décliner son savoir de concepteur et de fabricant français en vue de proposer au marché des gammes classiques et contemporaines venant compléter son offre rétro.

Disposant de sa propre équipe de conception et de développement technique, HORUS s'appuie également sur le savoir faire de designers externes, susceptibles d'apporter leur savoir faire et leur sensibilité artistique spécifiques dans certains domaines esthétiques ou fonctionnels.



