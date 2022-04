Gilles RAVEL

Quatuor est un cabinet de conseil pour PME lors des reprises ou des cessions d'entreprises, les levées de fonds et les financements structurés.



Après étude de la situation, nous vous présentons un plan d'actions et un planning prévisionnel de réalisation pour répondre à votre besoin.



Dès lors, nous échangeons régulièrement et travaillons conjointement jusqu'à la finalisation de votre opération. Tout au long du processus, nous agissons comme votre collaborateur spécialisé en "Corporate Finance".



Mes compétences :

Achat

Finance

Fusion Acquisition

Investissement

LBO

Private Equity

REPRISE D'ENTREPRISES

Vente