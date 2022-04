Gilles RAYMOND

Dirigeant fondateur d' Otodoo, bureau d'étude éditeur de logiciels, sites Internet et applications mobiles.



mon métier est :



1. Editer des logiciels spécialisés notamment pour l'industrie, la gestion des ressources humaines, pour les structures d'aide à la création d'entreprise et les PME désirant un système d'information personnalisé.



2. Aider les entreprises à bien figurer sur Internet et pour certaines bien vendre sur ce formidable canal de distribution. Notre slogan : "Internet, votre allié économique incontournable".



3. Développer des applications mobiles pour tablettes et smartphone.



4. Imaginer et créer de nouveaux produits commeArray, une application destinée aux courtiers immobiliers, aux agents immobiliers, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux constructeurs immobiliers.



Connaissez-vous l'ensemble de nos activités ? Visitez notre site web :Array



Mes compétences :

Magento e commerce

Charte graphique

Extranet

Internet

Ingénierie

Webdev

web marketing

référencement

Intranet

web mobile

Windev