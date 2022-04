Gilles REBEYROTTE

Formation EFT à Muzillac, dans le Morbihan (Bretagne).





Niveau 1 :

* Les 15 et 16 Mai 2014

* Les 19 et 20 Juillet 2014



Niveau 2 :

* Les 10 et 11 Mai 2014

* Les 13 et14 Sept 2014



Niveau 3 :

* Les 5 et 6 Juillet 2014

* Les 8 et 9 Nov 2014

Renseignements : http://www.psychotherapie-energetique.com/formationseft.html



Thérapeute psycho-énergéticien, coach, praticien et formateur EFT, j'accompagne des individus, des couples ou des groupes. J'agis autant dans un cadre privé que dans le monde de l'entreprise sur Charenton le Pont et Muzillac dans le Morbihan.



Connaissez vous Access Consciousness?

http://psychotherapie-energetique.blogspot.fr/2012/11/access-consciousness-les-bars.html



La santé est pour moi une histoire d'alignement de toutes les facettes de notre être physique, mental, émotionnel, énergétique ou spirituel ainsi qu'une vie en cohérence avec nos besoins essentiels.

J'axe actuellement mes recherches sur la trahison (celle que je me cause à moi même) comme cause fondamentale de mal être et de maladie et son corolaire, la reconnaissance de notre pouvoir personnel.



Coach, j'axe mon travail sur la responsabilité personnelle, la reconnaissance de nos blessures, le développement de la conscience de soi et de l'engagement envers soi en tant que décision et acte que nécessite le processus de transformation individuel et collectif.



Parce que tout désordre physique, mental ou émotionnel a pour conséquence un déséquilibre dans le système énergétique, les techniques énergétiques, en focalisant le mental sur le problème et en rééquilibrant le système énergétique en même temps, vont faire disparaître les traces (et souvent même la mémoire) de nos souffrances et gènes.



EMDR, l’EFT et le Zensight sont des techniques qui utilisent ce principe et font gagner des années de thérapie lors d'une thérapie de fond. Phobies, stress, peurs, anxiété, dépressions, difficultés relationnelles, trauma non résolu, deuils impossibles, scénarios d'échecs amoureux,financiers, mésestime de soi, inadaptations émotionnelles, peurs de parler en public, les symptômes traités par ces techniques sont innombrables et les résolutions parfois très rapides. J'y ajoute des outils de "guérison" puissants tels que Immunics ou TAT.



Mon objectif est d’aider les personnes que j'accompagne à quitter leurs programmes insatisfaisants pour vivre la vie qu'ils choisissent en toute conscience, mais aussi et peut être surtout de les aider à réveiller leur désir pour leur propre évolution, de leur proposer des outils tels que EFT et surtout de leur apprendre à les utiliser eux même, à développer une certaine autonomie dans leur développement personnels.



Formations EFT



Une formation sur 3 niveaux vous permettant d'utiliser EFT pour vous même, pour les autres, dans un but professionnel.



Une formation en audio ou visio conférence est actuellement en gestation...



Parcourt personnel :

Je suis passionné par l'exploration intérieure, la connaissance de soi et la conscience, par ceux qui osent leurs rêves et se donnent de les construire.



En 1988, par le « hasard » des rencontres, je vais commencer un travail psychothérapeutique en groupe de nature transpersonnelle qui aboutira à ma première formation.

Je n’ai cessé depuis mon exploration et ma formation, répondant à mon goût de l’aventure intérieure et de recherche d’unité, de bonheur et de conscience, testant, éprouvant diverses formes de psychothérapie (individuelle, en groupe, émotionnelle, transgénérationelle, EMDR, transpersonnelle, EFT, Zensight, Immunics, TAT) pratiques corporelles, énergétiques ou spirituelles.



Mes compétences :

Développement personnel