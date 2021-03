Gilles REGAD

Actuellement responsable web marketing et commercial au sein de Sigmalis, société de service en informatique basée à Genève, spécialisée dans les Nouvelles Technologies et les Applications Internet. Je suis ouvert à toute proposition de nouveau challenge, de nouvelle expérience professionnelle.



Chef de projet et responsable e-marketing pour plusieurs projets web dont Trouvissimo.com, plateforme innovante de social shopping (partenaire du salon LeWeb'11), mettant en relation des internautes en recherche d'informations avec des spécialistes, professionnels et autres passionnés. Mais aussi d'autres projets passionnants pour Rueducommerce.fr ou d'autres projets en cours de lancement auprès du grand public.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger à propos du social shopping, du web, ou tout autre sujet !

Spécialités



- internet marketing

- web

- gestion de projet

- social shopping

- e-commerce

- social media

- online advertising

- search engine marketing

- market study

- social CRM

- innovation





Mes compétences :

Communication

Conseil

Management

Gestion de projet

Développement commercial

IT

Community management

Marketing

Informatique

E-marketing

Web

SSII

Internet

Innovation

Commerce