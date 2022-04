Gilles RETULLI

Les dernières expériences professionnelles que j'ai pu vivre au sein

de petites et moyennes entreprises m'ont permis d'apprécier le travail d'équipe

tout en étant autonome et de développer une réelle aisance conceptuelle.



Passionné et véritablement créatif, je souhaiterais intégrer votre entreprise

pour répondre à une problématique et mettre toutes mes compétences à votre service.



Amoureux des formes, des volumes et des couleurs.



Mes compétences :

Acrobat

Adobe Illustrator

Cinéma

Cinema 4D

Conception

Création

Design

Fireworks

Freehand

indesign

Lightwave

Logos

Mac

Mac & PC

Marketing

Packaging

PLV

Production

QuarkXPress