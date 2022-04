Gilles RICHOMME

2013 Jury professionnel ,préparateur commandes,agent magasinier et cariste d'entrepöt

2013 Formation Formateur Adultes

2010 Formation de formateur - RH Atlantique Nantes

2003 Formation Évacuation incendie /manipulation Extincteurs

2002 Techniques de communication au sein de l’entreprise - SECA Conseil Paris

2002 Formation Hygiène & Sécurité - SECA Conseil Paris

1996 Formation conducteur de machines (pétrisseur, conducteur rotative, fournier) – ADECCO



COMPÉTENCES



- Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques

- Élaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, supports de cours, ...

- Dispenser des savoirs aux stagiaires : métier de réceptionnaire ( > 15 stagiaires), risques chimiques en industrie agro-alimentaire ( > 200 formations), autorisation de conduite de chariots-élévateurs ( > 20 formations), filmage ( > 10 stagiaires), aérosol thérapie ( > 10 informations), canule parlante & non-parlante, fauteuils-roulants…

- Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives (méthode Pas à Pas)

- Rechercher des partenaires et développer les relations avec des entreprises, des collectivités (Trophée de Sports Ville de Bouaye 2009)

- Sélectionner des fournisseurs/prestataires/partenaires

- Coordonner l'activité d'une équipe de stagiaires

- Utiliser l’outil bureautique : Word, Excel, Powerpoint, internet

- Utilisation de progiciels de gestion de stocks : Europrod, Movex, Logiprepa, Cubes, Maxima

- Permis B & CACES 5





Mes compétences :

Animation de formations