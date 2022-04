Gilles RIGON

Après quinze années de direction d’usines et de direction générale en direction industrielle et après avoir précédemment pendant quatre années exercé en tant que consultant, j'ai accompagné en tant que directeur industriel et membre fondateur la création du groupe ASTEEL en 1999.

En 2008 pour donner une dimension mondiale au groupe nous avons dans le cadre d’une croissance externe USA/CHINE réalisé une augmentation de capital à laquelle a souscrit massivement un industriel Canadien. Dans ce nouvel ensemble après un an d’accompagnement, j'ai quitté le groupe ASTEELFLASH.



En mars 2012, accompagné de deux fonds d'investissement , mon associé (CFO) et moi meme (CEO)avons acquis la majorité du groupe Européen ACB (25 M€ de CA;200 salariés) spécialisé dans le PCB high mix/low volume/quick turn around



Mes compétences :

CEO

Direction générale

Vente