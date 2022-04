Bonjour,



Mon parcours atypique en tant que technicien méthodes, puis d’Ingénieur Qualité Fournisseur complété d’une licence Achats, m’a permis d’acquérir des connaissances très techniques sur un panel important de processus de production et de flux d’approvisionnement .Désirant m'améliorer et d’acquérir un niveau BAC +5, je reprends mes études et intègre un master 2 en Administration des Entreprises via l'université d'Orleans.



Acheteur Industriel, je travaille sur le Marketing Achats et la définition de Stratégies. J'utilise les leviers achats pour le prix et des outils d’analyse de la valeur pour le coût ; cela me permet de dépasser mes objectifs lors des négociations.



Cordialement,

Gilles RIMBAULT



06 17 74 04 23



Mes compétences :

Sourcing

Automobile

Négociation

Achats

Logistique

Gestion de projet

Management

SAP