Gilles RINGEISEN

Après plus de 10 années à exercer la profession de Conseil en Propriété Industrielle, et dans la perspective de proposer une offre complète de services (à la fois conseil et contentieux), je suis devenu avocat (Barreau de Paris) et ai crée le Cabinet Plasseraud Avocat, dans le cadre du Réseau pluridisciplinaire Plasseraud IP mis en place avec le Cabinet Plasseraud (cabinet de Conseils en Propriété Industrielle).



Contact: ringeisen@plasseraud-avocat.com ; tél : 01-44-63-26-47 ; adresse : Cabinet Plasseraud Avocat, 52 rue de la Victoire, 75009 Paris



Le Cabinet Plasseraud Avocat est un Cabinet d’Avocat qui offre un large spectre de compétences et d’expertises dans le domaine du contentieux de la Propriété Intellectuelle et Industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, appellations d’origine contrôlée…) et les domaines connexes (pratiques commerciales illicites, publicités mensongères ou trompeuses, Loi Evin en matière de tabac et d’alcool…).



Il conseille ses clients dans ces domaines, les assiste et les représente devant toutes les juridictions compétentes en matière d’actions en engagement de la responsabilité civile, d’actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitisme.



Le Cabinet Plasseraud Avocat est membre du Réseau Plasseraud IP, crée avec le Cabinet Plasseraud (www.plass.com), Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle et acteur majeur du monde de la Propriété Industrielle disposant d’établissements à Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Dijon, Shanghai et Prague.



Ce réseau pluridisciplinaire intègre également le département Fivalor du Cabinet Plasseraud, spécialisé dans l’évaluation financière d’actifs incorporels, de transactions (licensing, transfert de technologie) et du préjudice de droits de Propriété Intellectuelle (www.fivalor.com), ainsi que sa filiale ContrAtak, spécialisée dans la lutte anti-contrefaçon (mise en place et suivi de surveillances douanières, enquêtes de terrain, stratégies de protection globale -Array).



Ce Réseau permet de proposer à nos clients respectifs une offre complète de services, aussi bien en conseil qu’en contentieux.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Conseil

Litiges

Propriété industrielle

Droit des marques

Droit des nouvelles technologies

IP