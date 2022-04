Gilles RIQUET

Après de nombreuses années sur les marchés financiers en tant que Trader en produits cash et dérivés où j'ai pu acquérir expérience et compétences, mon projet professionnel s'oriente maintenant vers de nouveaux objectifs. Après avoir mis en place et validées de nombreuses formations sur les marchés financiers, je suis depuis le mois d'avril en poste à l'ANPE en tant qu'Animateur d'Equipe Professionnelle.

Ces nouvelles fonctions me permettent de faire fructifier et de continuer à développer les compétences de management acquises au fil des années.

Je découvre également le marché de l'intermédiation et du recrutement, deux éléments qui me passionnent.



Toujours à l'écoute de ce qui se passe, n'hésitez pas à me contacter pour que nous partagions sur ces valeurs communes.



Mes compétences :

Marchés financiers

Formateur

Consultant

Finance

Trader

Recrutement

Rugby

Trading

Formation