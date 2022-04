Gilles RIVIÈRE

Vivez bien et en bonne santé à la Réunion, c'est possible !



Simplement en consommant des produits biologiques.



Reunibio vous aide dans votre démarche du changement en vous proposant des produits Bio afin de vous aider, de faire la transition vers une nouvelles vie pleine d'énergie et de vitalité.



N'hésitez pas à nous contacter, nos conseils sont gratuits et nous faisons si vous le désirez le déplacement jusqu'à chez vous

( à la Réunion )



On vous propose tout une gamme de produits labellisés Bio pour la santé et la beauté de la peau :

Des remèdes pour stimuler votre énergie, vitalité, immunité, articulations, circulation et améliorer vos performances physiques, mentales et sexuelles.

Des solutions pour l'amélioration de la mémoire et vivacité d'esprit afin de mieux gérer votre stress.

Des solutions pour tous les problèmes de peau, cheveux et ongles.

Des solutions pour les sportifs, sédentaires, jeunes et seniors...

Nous vous conseillons sur les produits ciblés, le mieux adaptés à vos besoins



Nos deux produits phares

Green Angel et Pure Angel, dont voici une présentation vidéo suivant les liens ci-dessous :

Vidéo de Green Angel : https://www.youtube.com/watch?v=KNDodEuzjuk

Vidéo de Pure Angel : https://www.youtube.com/watch?v=LjkzWvSbw9w

Vous bénéficierez des avantages suivants :

Nous vous proposons 2 contrats :

Le Pro 100% est dédié aux professionnels (auto entrepreneur, agent co, magasin, société…) Vous recevrez vos rétrocessions par virement bancaire chaque début de mois si vous êtes “actif”

Le Starte Zen est réservé aux adultes de plus de 18 ans, qui ne sont pas des professionnels. Vous obtiendrez des “remises commerciales” à déduire de vos achats, plafonnées à 100 euros par mois, si vous êtes “actif”

Pour les professionnels (avec reventes et rétrocessions) et les particuliers (sans revente ni rétrocession mais de forte remise sur vos achats et même vos produits gratuits)

1. Avantage N°1 : 30 à 44% de Remise

Vous avez la possibilité de vendre nos produits à vos clients.

La remise de base est de 30% et grâce aux gratuités vous pouvez obtenir jusqu'à 44%.

2. Avantage N°2 : Web partage = 23% de rétrocession

Vous avez des clients dans d’autres villes ? Des clients de passage ? Proposez leur d’acheter sur notre site grâce à un lien unique que vous aurez et nous vous reverserons 23% des commandes passées (on s’occupe des envois, facturations etc...)

3. Avantage N°3 : Démultipliez- vous en France et en Europe

Vous travaillez déjà beaucoup et travailler plus est impossible.

Votre espace bien-être vous limite également aux clients de votre ville...de votre zone géographique.

Notre programme d’Affiliation Générationnelle, vous permet de vous démultiplier partout en France et bientôt dans toute l’Europe. Pour cela il vous suffit de parrainer d’autres magasins, d’autres professionnels et même des particuliers !

Nous vous reversons alors 5% de commissions sur leurs achats et sur les ventes réalisées sur notre site web !

Mieux ! Ces personnes que vous avez parrainées peuvent faire de même, et parrainer leur connaissances....et oui ! Nous vous reversons encore 5% de commissions sur leurs achats et sur les ventes réalisées sur notre site web.

Nous avons réservé 35% du prix produit pour vous reverser des commissions générationnelles.

Pour terminer, Je vous invite donc à regarder attentivement les vidéos de présentation de cette opportunité et si intéresser, de me contacter ensuite par téléphone au : 06 92 78 30 51 ou par mail : reunibio777@gmail.com

Présentation de l'opportunité globale en 17 min : https://www.youtube.com/watch?v=OK_4UwjUym8

Vous pouvez aussi essayé en achetant les produits directement dans notre catalogue à partir de ce lien : http://boutique.777newlife.com/?CodeCourtier=FGCV483

En espérant bientôt vous compter parmi nos affiliés !

Tel : 0262 020 820

Partable : 0692 78 30 51

