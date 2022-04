Gilles RIVIERE

Ouvert aux nouveaux défis du monde de la Santé (ou missions long-terme) devant être relevés par un Directeur Marketing ou Responsable de Business Unit, à un niveau national, Européen ou Global, dans l'Industrie (Bio) Pharmaceutique, Biotech ou des Dispositifs Médicaux.

Inscriptible au Tableau de la Section B, en tant que PRI/PR (& Gérant) d'une structure "Exploitant" France.



- Professionnel avec + de 20 années d'expérience en tant que Chef de Gamme, Directeur Marketing, Directeur Général / de Zone, principalement pour des produits pharmaceutiques de spécialité (produits à haute valeur ajoutée médicale) et des problématiques Marketing Stratégique et Opérationnel, cœur de mon expertise,

- Expérience en Marketing Pharmaceutique (Stratégique & Opérationnel), Management Général et des Ventes, et Développement des Affaires à l'échelle nationale (marchés émergents), Européenne ou Globale,



Principales Compétences :

1) Marketing Stratégique et Opérationnel

- Définir et mettre en œuvre des plans stratégiques axés client, alignés sur la stratégie d'entreprise,

- Construire et gérer des Marques: Lancement Produits / nouvelle indication et accès au marché, Segmentation & (re)Positionnement, Gestion du Cycle de Vie produit et de Portefeuille,

- Gestion de réseaux KOLs,

2) Management Général (filiales) et des Ventes BtoC

- Créer et mettre en œuvre une vision,

- Gérer le P&L; allouer investissements et ressources,

- Développer et superviser un réseau de distributeurs,

- Construire et diriger des équipes multifonctionnelles, multiculturelles,

- Recruter et développer des talents, améliorer les compétences et performances des équipes,

3) Développement Corporate & des Affaires

- Évaluer nouveaux marchés et opportunités produits / nouvelles molécules,

- Développer et gérer à long terme des partenariats stratégiques, négocier des accords.



- Combine réflexion et vision stratégique à excellence opérationnelle et leadership efficace pour développer chiffres d'affaires et équipes, et stimuler croissance et gain de parts de marché,

- Développeur de produits et d'affaires, motivé par l'innovation produit, avec une expertise sur des produits «technologiques» et des projets scientifiques complexes.



- Expérience dans des domaines thérapeutiques spécialisés tels que Neurologie, Gastro-Entérologie, Oncologie, Endocrinologie, Dermatologie et Radiologie (produits de contraste injectable) comme pour des médicaments génériques,

- Docteur en Pharmacie + MBA (HEC Paris),



- Français, Anglais (Courant), Espagnol (Professionnel), Base d'Allemand et de Vietnamien,



- Contact: riviere.gilles@gmail.com



Mes compétences :

Marketing

Business Development

Industrie Pharmaceutique

Medical Device

Management

Vente

Leadership