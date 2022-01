Christophe GOUVERNELLE

Après des années dans des postes de management commercial en France et à l'étranger, j'ai eu envie de vivre une deuxième vie.

Une vie où les chiffres font place à la passion et à la créativité.

J'ai créé "Silence on tourne", société de production audiovisuelle.

Aujourd'hui basé à Nice, j'accompagne les entreprises dans leur communication numérique et surtout vidéo.

Mon bagage commercial et marketing reste un atout de poids lorsqu'il s'agit d'accompagner mes clients dans leur réflexion stratégique et la définition de leur éditorial.

Mais j'aime aussi garder du temps pour des productions plus artistiques, des reportages "nature" ou "sport"... et pour mon plus grand plaisir, les films de mariage.