Gilles RIVIERE

Commercial confirmé auprés des entreprises, j'ai acquis une forte expérience dans le développement et la fidélisation de comptes clients. Mon parcours dans la vente de services aux entreprises m'a permis d'acquérir un savoir-faire dans des secteurs réputés à forte concurence et de m'adapter à des interlocuteurs variés et de haut niveau (DG, DAF, Dir des achats et techniques)

Mon expérience de terrain m'a apportée de solides compétences commerciales pour maitriser des process de négociation multi-décisionnaires et vendre des solutions sur mesure en mode projet.



Mes compétences :

Achats

DAF

fidéliser

Gestion de projets

Grands comptes

PME

PMI

Prospecter

Vente