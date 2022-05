Pierre-Eric COGNARD

Je recherche un poste de DSI orienté Business et métier, innovation et partenaire de croissance dans un périmètre international.



Je vous propose donc un ensemble de compétence avérée et unique. En effet, mes compétences acquise en dans le monde de l'ERP ou la BI, et en tant que DSI ne sont plus à démontrer. Celles-ci on été récemment complétée par mon expérience plus récente en tant que chef d'entreprise, j'ai du démontrer des compétences en tant que Commerciale et responsable marketing, et je souhaite poursuivre cette formidable expérience en tant qu'Intrapreneur. Je me suis former à l'effectuation et l'innovation. En temps qu'Auto-Dictacte, je me suis intéressé à l'entreprise libérée et ces méthodes de management.



Vous verrez dans mon parcours que bien d'autres compétences sont présentes tel que le management d'équipe ou l'anglais, Je me tiens à votre disposition pour en discuter.



Après une carrière pleine d'enrichissement dans plusieurs secteurs d'activités, plusieurs régions, j'ai fini par créer une société qui à la volonté de se réinventer sans cesse pour se simplifier et en faire profiter ses clients, ses concurrents, ses partenaires et ses salariés, finalement être une entreprise numérique.

Cette stratégie s'appuie sur 2 piliers fondamentaux:

- La création de valeur en s'appuyant sur un écosystème la séquence de valeur

- Les valeurs de l'entreprise comme levier de la conduite du changement



Cette nouvelle aventure est passionnante, A suivre....



