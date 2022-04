Gilles ROBERT

Depuis 15 ans, entouré d’une équipe d’experts, j’élabore des solutions web dédiées aux marques et aux enseignes.

J’apporte un angle de vue nouveau et des méthodes permettant de contribuer à une stratégie créatrice de valeurs. Et si mon leitmotiv est l’excellence opérationnelle, je place l’humain au cœur de l’innovation dans une démarche d’amélioration continue.



Mes compétences :

Marketing Digital

Gestion de projet

Marketing BtoB

Management

Réseaux de Franchises

Brand management