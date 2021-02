Jean-Luc LAMBERT

J'enseigne la gestion de projet aux différents cursus de l'Université de Caen (principalement en informatique mais pas uniquement) avec une très forte orientation agile.



Agiliste convaincu, je travaille à évangéliser autour des approches agiles à l'Université et au-delà. J'ai en particulier initié le club agile caennais (http://www.club-agile-caen.fr) qui organise chaque année le Printemps Agile (http://www.club-agile-caen.fr/printemps-agile).



Je suis d'autre part convaincu que l'agilité a des vertus pédagogiques foudroyantes et qu'elle est particulièrement adaptées aux étudiants actuels. J'innove régulièrement dans mes enseignements en introduisant des pratiques agiles. J'espère pouvoir faire de ce sujet un thème reconnu de recherche. J'essaie de monter un workshop national sur le sujet.



Si le sujet vous intéresse, je me propose de venir vous présenter le retour d'expérience que j'ai présenté à l'Agile France cette année: "L'agilité: une nouvelle façon d'enseigner ?".



Mes compétences :

Management de projet

Méthode agile