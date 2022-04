Gilles ROCCHIA

Démarche artistique



Un de mes matériaux actuels est le fil de fer que je coupe et transforme en différents éléments « anneaux et ligatures » que j’assemble par une répétition de gestes indéfiniment renouvelés. Mes assemblages se schématisent à l’extrême et se composent que de modules essentiels et purs.

Afin de construire un ensemble cohérent, je privilégie les constructions simples engendrées par le métal dont je construis patiemment la texture. Mes outils de création restent élémentaires dans le respect de l’esprit de l’ensemble, un rouleau de fil de fer et deux pinces me permettent de mettre en avant l’extrême simplification des étapes de création, cela implique une forme de rituel dans la construction des pièces.

Mes pièces sont de formes et de dimensions variables (elles ne sont que des éléments d’un tout rêvé) toujours accrochées aux plafonds et aux murs avec la volonté de pouvoir faciliter la pénétration du regard dans sa structure.

Mes œuvres, hier comme aujourd’hui, réinventent un univers qui forme et transforme l’espace par la suspension le fermant et l’ouvrant à volonté. Les modules en maille métallique se font à la fois surface et filtre, écran et révélateur, il modifie notre perspective.

Mes œuvres sont construites sur des bases géométriques simples. Lors de leurs suspensions, le développement des surfaces (carrés, triangles…) et des volumes (parallélépipèdes, prismes, cylindres…) donne à appréhender une vision extérieure formelle qui n’a d’intérêt que d’être le résultat de cette simple action de suspension et du positionnement « comme un arrêt sur image » où se fixent les multiples, anneaux et ligatures, surfaces et volumes, les uns par rapport aux autres.





Les manipulations :

- dans la fabrication des éléments,

- dans la construction des surfaces et volumes,

- qui installent les pièces dans l’espace et les désinstallent en les ramenant à leur existence non développée,

- nécessaires aux spectateurs pour en appréhender la réalité textile,

toutes ces manipulations constituent mon travail qui se veut discret, personnel, fondé sur la construction géométrique et le geste minutieux.



