Olivier LEDOUX

Bonjour,



Je suis un "Ethnosculpteur", l'humain, sa vie, ces cellules, le carbone de nos os, le principe de résonance, l'encrage, l'enracinement, la psychomotricité, l'apaisement, l'écoute... tous cela me guide dans ma recherche d'œuvres sensible...



http://www.dailymotion.com/video/k5x7SYZNgHpu0l1JGLB



par la création de mobilier résonant:



http://www.facebook.com/album.php?aid=232520&id=672477996



de sculpture identitaires pour des particuliers sur arbre mort:



http://www.facebook.com/album.php?aid=177075&id=672477996



de carrefour giratoire d'art contant l'histoire villageoise du passé au présent:



http://www.facebook.com/album.php?aid=184808&id=672477996



Ainsi que des chantiers collectifs qui consiste à mettre à la disposition d'hommes et de femmes tous ages confondu : citadins, villageois, festivalier(e)s …, des outils qui leur permettront d'être interactifs avec créativité, tout en écoutant la musique lors de festivals,où au rythme de la ville...

Ils seront les acteurs enthousiastes d'un monument populaire dédié aux génie créatif de l’ Homme.



Vous pouvez visionner un clip qui présente en 7 minutes le déroulement de ce type d'action:

http://www.youtube.com/watch?v=B6_2bsMRxYQ



http://www.facebook.com/photos.php?id=672477996



Cette œuvre collective accessible à tous une fois achevée sera portée vers sa place définitive dans un acte symbolique et sacré,

nourrissant chacun(e)s du sens profond de sa propre

existence.



Je vous invite afin de mieux cerner la proposition à consulter le site internet:Array à la rubrique : chantier collectif





Ainsi qu' un portrait en lien à la non-violence....

http://www.dailymotion.com/video/xa92h0_portrait-dolivier-ledoux-sculpteur_webcam?from=rss



d'autres clip-video sur myspace:



www.myspace.com/olivierledoux







Les tarifs sont malléables en fonction de chaque situation...

-

-

Je vous invite, pour toute commande à votre façon, à me contacter par téléphone:



0033(0)951492686



0033(0)689668067



où par email: olivierledoux09@gmail.com





Au Carla-bayle dans l'Ariège...



www.carla-bayle.com





Donner à voir



Nous sommes au centre de la cité,

au coeur de l'activité humaine

où s'élabore sous nos yeux une création totale,

qui sourd de sa forme primitive

pour parvenir lentement jusqu'à sa dimension théatrale.

L'intime regard la ressent, la capte,

et peu à peu la fait sienne.

Et tandis que l'oeuvre se construit,

un échange vient s'accomplir avec elle,

profond, charnel.

L'artiste prend ainsi posssession de la réalité de la ville,

et la métamorphose par son souffle poétique.

Et les coups des maillets,

et les coups des tambours,

qui s'appellent et se répondent,

ryhment son geste créateur.

L'atelier est là, à coeur ouvert

qui nous offre

son rude et sublime travail.



Mes compétences :

Ecoute

Humaniste

Philosophie

Psychologie

Sculpture