De l'art et du lien ;





Ajoutez à vos événements des valeurs fortes,

porteuses de sens, fédératrices, écologiques et durables.



Le sculpteur sur bois Olivier Ledoux, propose des chantiers de sculpture participatifs ouverts aux habitants de quartiers désireux de vivre une expérience. Lors des ateliers, les participants sont invités à créer un espace social en réalisant collectivement une œuvre d'art, un mobilier urbain, un espace publique de repos ou une aire de jeux par exemple.

Par le biais des chantiers participatifs, Olivier Ledoux vous invite à une action génératrice de lien social qui enracine dans la « mémoire de quartier » une aventure commune, un souvenir collectif.



Les ateliers



Les ateliers s'adressent à tout public de tout niveau, à toutes et à tous de 9 à 99 ans .

Ils ont pour vocation de favoriser les échanges intergénérationnelle et de créer un pont de transmission des savoirs et des savoirs- faire.



Riche de 32 ans d'expériences, Olivier LEDOUX est un maître d'oeuvre spécialiste des chantiers participatifs. Il anime, oriente, explique et enseigne aux participants les gestes et le maniement des différents outils. trancher, graver, ciseler, façonner et sculpter sous la direction de l’expert en vue de créer in situ une œuvre collective.



Sculpture pour l'Homme : https://www.dailymotion.com/video/xfa3mf



Chantier collectif Bordonor : https://www.youtube.com/watch?v=UgA_13XYJmU&t=43s







J'ai appris la vie des arbres pour écouter les humains est sa phrase clef !



Mes compétences :

Bijouterie

Prise de parole

Pédagogie

Enseignement

Sculpture

Comédie

Communication événementielle

Paysagiste

Figuration