Gilles ROMIGUIÈRE

Bonjour,



après des études à l'ENSBA Paris, j'ai orienté mon activité vers le graphisme appliqué à la presse, domaine dans lequel j'ai travaillé une dizaine d'années, collaborant notamment à L'Equipe mag, Le Monde, L'Autre Journal etc….

Je me suis dirigé ensuite vers la communication, collaborant avec différentes sociétés (Publicis, Strateus…), puis devenant directeur de création à l'agence Angie pendant neuf ans.

Actuellement, en tant que designer indépendant, je participe à la création de projets (rapports annuels, magazines, plaquettes, brochures, identité d'entreprise, sites internet etc…) à la fois pour les agences de com et pour des groupes industriels ou des clients institutionnels.



Mes compétences :

Mise en page