Gilles ROOSS

Entrepreneur avec une expérience forte dans la création et le développement de solutions high-tech innovantes.



Directeur de Gameo, première société en Europe à proposer dès 2007 des solutions d'alerte avec géolocalisation directement sur des téléphones mobiles standards pour la sécurité des travailleurs isolés (PTI / DATI) et la sécurité des personnes.



S'appuyant sur des solutions performantes et éprouvées, compatibles avec tous les smartphones (Android, iPhone), et intégrant un écosystème d'objets connectés, Gameo est aujourd'hui la référence sur plusieurs marchés européens, de la TPE au grand groupe.