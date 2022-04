Gilles ROTH

Bureautique - téléphonie - informatique



10 ans d’expérience dans le domaine des nouvelles technologies liées au réseau nous permettent d’intégrer les solutions les plus complètes à votre environnement.



Nos équipes, formées aux derniers savoir-faire par les constructeurs les plus présents sur le marché, vous offrent la garantie d’un conseil pertinent et des services en parfaite adéquation avec vos besoins.



Considérant le service comme prioritaire, notre objectif est de vous satisfaire afin de créer, avec vous, une vraie relation de confiance.



Digital 360 c’est :

L’écoute

Le conseil

La qualité

Le service