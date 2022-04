Gilles ROSSETTI

Suite à une formation FPA (formateur professionnel pour adulte) à Toulouse balma j'ai pu mettre en pratique mes nouvelles compétences acquises en prenant le poste de formateur carreleur(remplacement maladie). Durant cette formation j'ai effectué mes PFE (période de formation en entreprise) à la section carrelage ainsi qu'en pré-qualification de l'AFPA Tarbes. J'ai suivi une remise à niveau en français. Ayant un cap bep en électrotechnique, un bac professionnel en chaud et froid, un cap carreleur. J'ai travaillé en menuiserie (fabrication+pose de chambres d’hôtel) ainsi que plaquiste pose+ réalisation des joints et construction de supports (carreau de plâtre et brique;petit travaux de maçonnerie) je suis polyvalent et aime transmettre mon savoir. Je peux également remettre à niveau en français ,mathématiques et en bureautique (word; exel; powerpoint)