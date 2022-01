Julien HUBERDEAU

Coordinateur pédagogique Logistique - Isteli Poitiers.



- Animation des formations professionnelles de logisticien Bac+2 et Bac+3 (TSMEL et REL).

- Sourcing et sélection des étudiants et accompagnement des candidats VAE.

- Planification des intervenants sur les formations Post Bac.

- Suivi des apprentis ou apprenants en entreprise.

- Ingénierie de réponse sur appels d'offres entreprise pour des actions de perfectionnement sur formations logistiques (niv V à III).

- Animations de formation en entreprise pour publics salariés (montée en compétences de personnel logistique).



Mes compétences :

Logistique

Formation

Accompagnement de projet

Management opérationnel