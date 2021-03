Julien THOMAS

L'entreprise Cornilleau a grandi sur le marché mondial, grâce à des produits de qualité, très innovants notamment avec le panneau en « stratifié » qui a permis la pratique du ping en extérieur, et le concept « Compact Technology » associant ergonomie, sécurité et design. Une gamme très complète de produits, du loisir à la haute compétition, est proposée dans plus de 75 pays dans le monde .Toutes les tables Cornilleau sont conçues, développées et fabriquées en France, au sein même de l’entreprise à Bonneuil-les-Eaux dans l’Oise (Picardie), le village d’origine de la famille Cornilleau. Toujours partenaire des évènements internationaux de haut niveau, Cornilleau a été le sponsor officiel de la Coupe du Monde par équipe en 2007, 2009, 2010 et 2011.



Actuellement, Chef d’Atelier Logistique, je pilote au niveau opérationnel et managérial l'équipe logistique en planifiant et en coordonnant les flux, le stockage et le transport de marchandises en respectant les règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement.



Mon but est d'accompagner mes équipes au quotidien, en maitrisant les flux logistiques, en respectant le ratio qualité/coût/délai et en satisfaisant aux impératifs clients, tout en me conformant aux objectifs et aux contraintes de mon entreprise.



En parallèle de mon activité de Logisticien, je suis jury pour des sessions de validation pour des titres professionnels de TSMEL (Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique) et de TLE (Technicien en Logistique d'Entreposage) dans le cadre de VAE et de formation continue.



Mes compétences :

Logistique

Industrie

Management

Logistique industrielle

Formation

ERP

Transport

Gestion de projet

Gestion des stocks