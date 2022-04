Christelle DUEZ

Avec une expérience professionnelle de 14 ans en tant que Responsable logistique dont 5 ans en tant que Responsable de site, j’ai tenu un rôle clé dans la chaîne logistique.



Mon rôle principal était de coordonner et d’optimiser la circulation des produits dans l’entreprise avec pour objectifs principaux le gain de temps et la maîtrise des coûts.



Ces années d’expériences m’ont permises d’acquérir de réelles compétences et qualités dans ce métier.

Manager opérationnel, j’aime le contact, relever les défis techniques, motiver les équipes et toujours trouver des solutions pour optimiser les performances.

Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Passionné par mon métier, je recherche un poste de Responsable logistique dans une entreprise dynamique, respectueuse de ses collaborateurs et prônant un management participatif basé sur la confiance et l'autonomie.

Mon sens de l'organisation, mon esprit cartésien tourné vers la réflexion et l'anticipation, mon besoin de garder un contact humain, mon envie de manager des équipes sont les différents points correspondant à ma personnalité et mes aptitudes.





Mes compétences :

Logistique

Management

Distribution

Textile

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Communication

Gestion de la production

Aisance relationelle

Analyser écouter réfléchir agir