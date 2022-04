Gilles ROSSIGNOL

Mon parcours professionnel se divise en 2 phases:



- Une 1ère phase commerciale(+ de 20 ans) dans différents secteurs d'activité (biens d'équipements, biens de consommation courante, prestations de service et sous-traitance) où j'ai développé et construit une relation durable avec les clients des entreprises et des collectivités.

Parmi ces expériences commerciales, j'ai découvert le monde associatif au sein de l'Association des Paralysés de France où j'ai créé une antenne commerciale pour le compte de 6 ateliers (ESAT-EA). Ainsi, j'ai participé à l'insertion des salariés en situation de handicap.



- Une 2ème phase (6ans), plus récente, où j'ai travaillé comme Chargé de mission en Insertion par l'Activité Economique (IAE) au sein d'une Entreprise de Travail Temporaire et d'Insertion (délégation interprofessionnelle de personnels). Ainsi, j'ai mis au point des projets d'insertion avec les entreprises, les partenaires locaux et les organismes professionnels avec la mise en place de formations et l'accompagnement des salariés dans leur milieu de travail.

Ensuite, j'ai travaillé,comme Chargé de mission au sein d'une fondation afin de favoriser l'insertion professionnelle par une approche intégrée de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE- égalité des chances et diversité).

- Actuellement, je suis Assistant d'Education chargé du soutien scolaire et du suivi de projets professionnels d'élèves qui manifestent des troubles du comportement dans le cadre de la SEGPA (section d'enseignement général, professionnel adapté). Dans le même temps, j'ai suivi une formation AVS spécifique à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (Inspection Académique du Rhône).



Je réside à Lyon depuis 2006 et je connais bien le tissu socio-économique.



Mon projet professionnel s'oriente dans l'Insertion Professionnelle par l'Activité Economique soit en tant que Chargé de mission en Insertion Professionnelle soit en tant que Chargé de mission Handicap soit dans le secteur de la formation professionnelle.



Mes compétences :

Développement commercial