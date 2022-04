Gilles ROSSO

J'ai acquis une solide expérience en logistique au cours de ma carrière professionnelle.

Technicien logistique, puis chef d'équipe, puis chef de service, j'ai constamment amélioré mes compétences par des formations et des expériences professionnelles enrichissantes.

Homme de terrain, j'apprécie le management de proximité.



La force et la richesse d'une organisation repose essentiellement sur les qualités humaines et professionnelles des hommes et des femmes qui la composent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Management

Logistique

Organisation du travail

Animation de réunions

Formation professionnelle

Esprit d'équipe

SAP