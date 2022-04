Gilles ROUDIÉ

Je possède, grâce à mon expérience, une bonne maîtrise en conception de systèmes complexes.



La position transverse, que j'occupe actuellement, assure le lien entre les départements, la direction commerciale et les fonctions supports



Mes principaux objectifs : Le développement de business , l’orientation des choix technologiques d’avenir et fournir les informations et le support pour faciliter l’aide à la décision.



Mes compétences :

Consultant PLM

Gestion de projets

Management

Gestion de projet

PDM

Product Lifecycle Management

Avant vente

Conseil