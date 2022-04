Gilles ROUSSEAU

Titulaire d'un Master Professionnel en Géomatériaux et Environnement délivré par I'Institut Francilien des Sciences Appliquées (IFSA) de l'Université de Marne-la-Vallée j'ai complété ma formation par un Master (en alternance) en Management Durable de l'Energie, de l'Eau et des Déchets.



Aujourd'hui en tant que Chargé d'Affaires Sites et Sols pollués, mes missions s'articulent autours du suivi et la gestion de chantier de dépollution, de la réalisation de diagnostics des milieux (sols, eaux, air ambiant), du suivi de la qualité des eaux souterraines,...

J'ai également pour tâche la rédaction de rapport de suivi de travaux et d'étude,le contact clientèle. Et en lien avec le chef de projet, je réalise le suivi financier des opérations.







Mes compétences :

Log. SURFER (Réalisation de cartes piézométriques)

COREL DRAW

QGIS (Logiciel SIG)

Logplot (Réalisation de coupes géologiques)

Environnement

Dépollution