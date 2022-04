Gilles ROUSSEL

Consultant QSE (Qualité-Sécurité-Environnement), je réalise toute mission qui vous permettra de vous évaluer, de déclencher et diriger vos projets d’améliorations : conseil, diagnostics, audits et formations.

Je maîtrise particulièrement les contextes de certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, étant notamment expert certification Qualité-Environnement auprès de Afnor-Afaq, et auditeur QSE reconnu ICA.

Je m’appuie sur une expérience débutée dans l’industriel, (informatique, électronique, NTIC, Mécanique), puis continuée dans le domaine du service : telecom, R&D, SAV, service clientèle, structures commerciales, etc.

Ayant créé l’ Assurance Qualité Fournisseurs de Bouygues Telecom, j'ai évalué des entreprises dans le monde entier, vous assurant ainsi une vision globale et la connaissance du contexte international.



En tant que consultant en amélioration des organisations, je peux également vous aider à piloter vos projets d’améliorations transverses en animant vos équipes, leurs permettant de tirer le meilleur parti de leur professionalisme.

Pour cela, j'utiliserai les 6 nouveaux outils de management de la qualité qui sont particulièrement adaptés aux équipes dirigeantes. Vous trouverez ainsi des solutions innovantes que chaque membre de l’équipe s’appropriera.

J'ai ainsi animé des révisions stratégiques d’offre de services, élaboré des cycles de vie de produits, simplifié des process et mis en place de la gestion de la performance par les processus.



Mes compétences :

Audit

Audit QSE

Certification

Coaching

Créativité

Environnement

Formation

Orientation

PDCA

QSE

Qualité

Qualité Totale

Sécurité

Statistique

Veille

Veille réglementaire