Patrice BOUCHAND

Autonome et efficace, mon choix a toujours été de travailler dans les environnements GNU à base de noyau Linux, aussi bien par passion que par opportunités. Que ce soit dans le domaine de l’informatique embarquée ou des supercalculateurs, j’ai pu acquérir des compétences solides et variées sur ces sujets, ainsi que l’habitude d’échanger avec des clients ou collaborateurs anglophones. Je sais interagir de manière efficiente et humaine avec mes collègues, aussi bien dans le cadre de l’entreprise qu’en télétravail. Travaillant dans un domaine où tout change très vite, j’ai appris à concilier la nécessité de faire évoluer la technique avec l’obligation de maintenir la fiabilité des produits, dans le but de satisfaire au mieux le client final.



Mes compétences :

Logiciel embarqué

Linux

C++

Kernel programing

Language C

Gnu/linux

CVS

Environnements de compilation

Shell script

BASH

SVN

Python

RPM

Compilateurs croisés

Eclipse

Fedora

Xwindows

Qt

Gtk

U-Boot

Valgrind

Gdb

Red Hat

PowerPC

X86

Cluster

ARM

Système de fichiers "Lustre"

Télétravail

Lua

Git

Mercurial

Yocto

Openwrt

Ajax

JavaScript

Websocket

Enocean