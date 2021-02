Sylvie KROUTINSKY

Aujourd’hui DRH, à la fois stratégique et opérationnel dans des groupes à taille humaine ou des BU de grands groupes, mon parcours est pluriel tant par les métiers exercés que par les environnements.



Avec une expérience de co-entrepreneuse pendant près de 15 ans dans des startups de l’IT, outre un goût marqué pour l’innovation, j’apporte à mon poste de DRH, une vision élargie et orientée business qui me permet de décrypter l’écosystème de l’entreprise dans ses dimensions organisationnelles, sociales et économiques et de proposer des stratégies flexibles et pragmatiques.

Autre élément différentiant, j’ai eu pendant 4 ans une activité d’attachée commerciale et je suis tout à fait à l’aise dans les postures de challenge et de négociation.



Formée en droit social et aux Ressources Humaines, celles-ci ont naturellement fait partie de mes missions dans les startups et sont devenues exclusives ces 12 ans dernières années, dans des grosses unités, en organisation matricielle et en multi-sites.

Généraliste RH, je navigue facilement entre toutes les disciplines : recrutement, intégration, développement des compétences, négociations individuelles et collectives, relations sociales, affaires juridiques, rémunération, contrôle de gestion sociale, sécurité et santé au travail, paie et administration du personnel.



Manager de fait depuis le début de ma carrière et formée aux outils de communication interpersonnelle (praticien PNL, coaching), mes conseils sont appréciés par les membres du COMEX/DIR et les aident dans le management de leurs équipes et dans leurs décisions.



Qu'est-ce qui m'anime en tant que DRH ?

Je crois en la force d’un binôme de confiance avec le dirigeant et en la création de valeur qui en découle pour l’organisation, en étant l’architecte de la performance et du changement.

Pour ce faire, je porte un intérêt personnel tout particulier au talent management, au dialogue social et au pilotage des projets de transformation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Droit social

Formation

Praticien PNL

Développement des compétences

Négociations sociales

Coaching professionnel

Développement RH

Agile

Conduite du changement

Relations sociales