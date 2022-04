Après avoir exercé différents métiers (enseignant, chercheur, informaticien), j’ai travaillé, durant près de vingt ans, dans une grande entreprise. Passé la cinquantaine, j’ai décidé de me consacrer désormais à l’écrit. J’écris, j’édite et je suis correspondant de presse.

J’édite surtout des livres jeunesse. Mais j'écris pour les jeunes et les adultes.