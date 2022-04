Gilles ROUX

Bonjour.



Manager engagé, j'ai un savoir-faire solide sur l'ensemble des métiers de l'informatique : schémas directeurs, direction des études ou conduite de projets stratégiques, direction de départements techniques (infrastructures et opérations), gestion d'un patrimoine applicatif complexe, transformation des organisations,...



Après 15 années passionnantes passées au sein du Groupe Volvo, j'ai rejoint en Mars 2012 le Groupe Adecco pour progressivement prendre en charge les systèmes d'information des pays du Sud de l'Europe (France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse et Headquarter).



Bien-sûr, je continue à enseigner en école d'ingénieurs.



Mes spécialités : Direction et stratégie des systèmes d'information, direction des études informatiques, gestion des infrastructures & opérations, transformation des organisations, réduction des coûts.



A bientôt.



Mes compétences :

Direction des Systèmes d'Information

Schéma directeur

Direction de Programmes

Conseil en organisation

Cours de management

Transformation et conduite du changement

ITIL

Réduction des coûts

Gestion des fournisseurs

Conseil

Organisation