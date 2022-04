. J'aime le cinéma, le sport, la course et la plongée sous marine. Je voyage quand je le peux et aime découvrir de nouveaux endroits. J'apprécie le travail en équipe, je me nourrit de l'expérience des gens qui m'entourent et prends plaisir à aller chercher ce qu'il y a de meilleur en eux.