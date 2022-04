Gilles RUFFIER

J'ai toujours travaillé dans le cadre de l'informatique de gestion où j'ai rempli plusieurs fonctions dans des domaines variés (gestion de production, relation clients, gestion de la qualité et services, distribution ..)



Participé à des projets de migration et mené une mission de maintenance applicative (en charge de 3 TMA)



Actuellement en rupture d'emploi, je suis disponible à tout moment et j'ai hâte de pratiquer à nouveau



Mes compétences :

Gestion de projets

Qualités rédactionnelles

Rigoureux aime les défis et le travail en équ

Respect des valeurs