Michel DRILLAT

Depuis vingt cinq ans chez Charvetlamurebianco, filiale combustibles du groupe TOTAL, j'ai occupé les fonctions de Responsable ventes et achats de lubrifiants en grande Distribution(9ans), puis Contrôleur de gestion/Audit interne(5ans)et Responsable de la Tierce Maintenance Applicative(11ans).



Je suis un passionné d'échecs.J'ai découvert ce jeu à l'âge adulte au club de Nancy. J'ai été Champion du Dauphiné-Savoie en 1995,Champion d'Isère en 1994 et Champion de Savoie en 2007 et 2010.Notre équipe de l'ICN/Nancy2 a terminé 3ème du championnat de France des Grandes Ecoles par équipes en 1988.



Mes compétences :

TMA

Audit interne

Contrôleur de gestion

Commercial grands comptes