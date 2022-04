Gilles SAIDOUX

Mon expérience de 15 ans dans le Crédit Management au sein de différentes sociétés commerciales de tailles et de nationalités différentes m’a permis de développer une qualité d’écoute mais aussi la mise en place des méthodes optimum dans le suivi du poste clients. En effet, j’ai été amené à évaluer les risques clients et assurer le suivi des encours accordés, améliorer le flux des encaissements, relancer les clients avant et après les échéances, participer à la résolution des litiges, sensibiliser les commerciaux aux conséquences négatives des retards de paiement et des impayés, et préparer des dossiers contentieux. J’ai également mis en place les outils de contrôle des résultats par l’analyse de la Balance âgée et l’élaboration de tableaux de bord (DSO).







Mes compétences :

Management

Analyse de risque

Recouvrement

Trésorerie

Gestion du risque

Reporting

Assurance crédit

Navision

Tableaux de bord

DSO